A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (9/3), seis loterias: os concursos 2698 da Mega-Sena; o 6386 da Quina; o 3049 da Lotofácil; o 2064 da Timemania; o 885 do Dia da Sorte e o 128 da +Milionária. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 7,5 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 02-18-19-35-45-60.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Assista a transmissão dos sorteios completo: