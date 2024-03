Ator John Travolta agradece a Olinda pela homenagem com boneco no carnaval

O ator norte-americano John Travolta, famoso por estrelar inúmeros filmes, entre eles os icônicos Grease e Nos Embalos de Sábado à Noite, publicou um agradecimento especial à cidade pernambucana Olinda pela homenagem que recebe todos os anos no carnaval. "Minha viagem ao Brasil para comemorar meu aniversário - também para agradecer a Olinda que anualmente me dedica um carnaval. Agradeço a vocês, meus amigos", disse o artista em uma publicação no Instagram. Há 45 anos, as ladeiras do Sítio Histórico são coloridas com a tradicional troça carnavalesca John Travolta.

O bloco surgiu no ano de 1979, no auge do filme "Nos Embalos de Sábado à Noite", trazendo um galã gigante com seu topete preto charmoso e um suéter da moda. O boneco tem mais de 20 quilos e foi moldado pelo carnavalesco e artista plástico Silvio Botelho, o pai dos bonecos gigantes. Hoje, com mais de 40 anos de tradição, o John Travolta conta com uma legião de fãs apaixonados que se vestem de azul e branco para curtir a folia.

O presidente do gigante, Eraldo Gomes revela que este foi o primeiro contato que o ator teve com o bloco e disse que chorou bastante quando leu. “Essa homenagem que ele fez pelo Instagram para mim foi muito emocionante. Há 45 anos que a gente vem fazendo essa homenagem e ver esse retorno foi muito emocionante. Isso para mim é muito importante. Me faz lembrar dos meus pais e avós que sempre viveram o carnaval. É uma alegria imensa”.

Destaque no The New York Times

Na quarta-feira de cinzas (14/2), o bloco estampou a capa do The New York Times com a chamada "John Travolta? Well, John Travolta of Olinda". A matéria, publicada na 4, falava sobre a história do bloco, a efervescência cultural do carnaval de Pernambuco e a relação do gigante com o ator.

Carregador oficial

O carregador oficial do John Travolta é o olindense José Nelson de Assis dos Santos, o Nelsinho Legítimo, que conduz bonecos gigantes há mais de 15 anos. Ele conta que o reconhecimento do ator trouxe um gás para toda a família. "Ficamos super felizes. A gente faz o carnaval com amor e muita dedicação. Para conduzir o John Travolta, tem que ter muita responsabilidade com o boneco e com o público também. Muita gente fica na janela de casa aguardando um aceno do boneco. Faço questão de passar e cumprimentar. Quando soube que o John Travolta agradeceu, fiquei super emocionado".







John Travolta estará no aniversário de Olinda

Nesta terça-feira (12/3), o John Travolta de Olinda irá se juntar a outros gigantes icônicos para celebrar os 489 anos da cidade. A festividade contará com shows gratuitos dos artistas Dudu do Acordeon, D'Breck e Zuza Miranda e o tradicional corte do bolo que será distribuído à população, na Praça do Carmo, no Sítio Histórico da Cidade, a partir das 17h.