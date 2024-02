Tradicionais bonecos gigantes ganham as ruas de Olinda nesta terça de carnaval

Mais de 100 bonecos gigantes desfilam pelas ladeiras do Sítio Histórico de Olinda, em Recife, nesta terça-feira de carnaval (13/2). Na 35° edição, o desfile homenageia os carnavalescos Silvio Botelho e Ernani Lopes, o gigante Menino da Tarde e a troça carnavalesca, “O Elefante”.

O cortejo teve início às 11h, saindo do Largo do Guadalupe em direção ao Largo do Amparo. Até as 14h, os gigantes irão passar pelos Quatro Cantos, Rua Prudente de Morais (trecho), Rua, Bernardo Vieira de Melo, Rua de São Bento e Rua Quinze de Novembro.

Luiz Adolpho (presidente do Homem da Meia-Noite) e Silvio Botelho (Pai dos Bonecos Gigantes). (foto: Samuel Calado/CB)

Com mais de três décadas de dedicação e perpetuação da cultura popular em Olinda, Silvio Botelho, o "pai dos bonecos gigantes" e idealizador do encontro, ressaltou a tradição no carnaval. “A emoção é imensurável. Me sinto grato pela homenagem. Fui eu quem começou a produzir os grandes cortejos dos bonecos gigantes. Hoje temos uma multidão de gigantes. Sou apaixonado pelo carnaval. É a maior expressão da alegria do povo. É a nossa essência”.

Carregador

José Nelson de Assis conduz bonecos desde 8 anos de idade. (foto: Samuel Calado/CB)

Carregar um boneco gigante é uma missão difícil que exige habilidade, equilíbrio e resistência. Eles pesam aproximadamente 30 quilos. José Nelson de Assis, o Nelsinho Ligítimo, 35 anos, conduz os majestosos desde 8 anos de idade. “Eu comecei a carregar boneco criança. Aqueles pequenos. Hoje levo John Travolta e também já levei o Homem da Meia-Noite. A arte tem um significado muito importante para mim e por mais que seja uma folia, exige responsabilidade”, conta.

Foliões apaixonados

Antonio Marcos e Pollyanna Valença, de Lajedo. (foto: Samuel Calado/CB)

Os foliões Antônio Marcos da Silva e Pollyanna Guilherme Valença, vieram de Lajedo, no Agreste de Pernambuco para curtir o desfile. “Já é tradição lá em casa. A gente vem só para assistir os gigantes. É muito lindo vê-los nas ladeiras. Representa a alegria e a vida do nosso carnaval”, contou a foliã.

Boneca gigante da Juliette

Estudante Rubeandia Muniz ao lado da boneca de Juliette. (foto: Samuel Calado/CB)

Um dos assuntos mais comentados nos últimos dias foi a boneca gigante da cantora e ex-bbb Juliette. A artista chegou até a gravar um vídeo agradecendo a homenagem e exaltando a cultura pernambucana.

A boneca foi a sensação na concentração. A estudante Rubeandia Muniz, saiu de casa só para tirar uma foto com a gigante. “Eu achei a boneca parecida sim. Ela tem traços que lembra e a roupa é super parecida. Foi uma homenagem linda. Eu torci por ela no reality e acho que ela é referência. Mulher nordestina, forte e feliz”.