Ônibus é sequestrado na Rodoviária do Rio; há feridos

Um ônibus da Viação Sampaio foi invadido na Rodoviária novo Rio, no Centro do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (12/3). Segundo informações preliminares, 18 pessoas foram feitas reféns, incluindo idosos e crianças. A área foi isolada por uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar, que negocia com o criminoso a soltura dos reféns.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que a confusão começou ainda na rodoviária. Na gravações é possível ver funcionários do local gritando que ouvem tiros e a correria de passageiros para se proteger.

Duas pessoas foram baleadas, de acordo com a polícia. Uma das vítimas, Bruno Lima de Costa Soares, 35 anos, levou três tiros no tórax e no abdômen. O estado dele é grave. Os feridos foram levados para o Hospital e Maternidade Sílvio Avidos (HSMA), também no centro da cidade, de acordo com a Polícia Militar do Rio.

Equipes do #BOPE estão atuando na Rodoviária do Rio, neste momento, durante uma ocorrência que envolve tomada de reféns. pic.twitter.com/MABaUCzXD4 — @pmerj (@PMERJ) March 12, 2024

Em nota, a concessionária que administra a rodoviária afirmou que houve uma ocorrência na plataforma central. "Imediatamente acionamos as autoridades policiais e Bombeiros, que já estão no local. Assim que tivermos mais detalhes sobre o fato, faremos novo posicionamento. A referida área foi isolada para proteção de todos os passageiros. Aguardamos a ação das autoridades no local", informou.

Além da equipe do Bope, a Polícia Militar do Rio informou que policiais do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur), do 4º BPM (São Cristóvão) e do 5º BPM (Praça da Harmonia), intensificam o policiamento no perímetro. Os passageiros que estavam na rodoviária estão sendo retirados do local.

Colaborou na cobertura a equipe da Rádio Tupi