Mulher deixa os filhos com amiga e está desaparecida há sete dias

A santista Amanda de Castro Lancha Lara, de 31 anos, está desaparecida desde o dia 5 de março. Amanda saiu de casa por volta das 15h da tarde e deixou os dois filhos, de 10 e 5 anos, com uma amiga em Itaquera, na zona leste de São Paulo.

Durante a noite ela teria enviado uma mensagem à amiga pedindo para ela ficar com as crianças que quando chegasse levaria os dois para lanchar. De acordo com a mãe de Amanda, ela nunca havia desaparecido antes e que sempre atendia as ligações rapidamente, principalmente, quando era a amiga que ficava com as crianças.

Amanda é de Santos e mora na capital paulista há cerca de dois anos. Ela não trabalhava e contava com o auxílio do pai dos filhos.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de SP disse que o caso é investigado pela 5ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas do DHPP. “Todas as diligências cabíveis para localizar a vítima estão em andamento pela unidade policial.”