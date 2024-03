Gerente é demitido após dar ração de cachorro para funcionárias

O caso ocorreu em 2021, tramitou na 17ª Vara do Trabalho de Curitiba em primeira instância e teve a sentença divulgada pelo Tribunal Regional do Trabalho do Paraná na segunda-feira (11/3) - (crédito: Reprodução Conselho Nacional de Justiça) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O gerente de uma distribuidora de cosméticos em Curitiba foi demitido após dar ração de cachorro para funcionárias subordinadas. A ação teria sido um "presente" pelo Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março. O caso ocorreu em 2021, tramitou na 17ª Vara do Trabalho de Curitiba em primeira instância e teve a sentença divulgada pelo Tribunal Regional do Trabalho do Paraná na segunda-feira (11/3).

O homem, que não teve a identidade revelada, havia sido contratado como pessoa jurídica e atuava como representante comercial. Ele entrou com uma ação para o reconhecimento de vínculo de emprego e a reversão da demissão, no entanto, apesar de reconhecer o vínculo empregatício entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021, o tribunal validou a justa causa aplicada pela empresa.

Entre as provas apresentadas, um vídeo que comprova a denúncia, mostrando o ex-gerente entrando na empresa com um pacote de ração de cachorro. De acordo com testemunhas, o homem ofereceu o saco de ração como presente de Dia da Mulher a ao menos quatro funcionárias.

Segundo trecho da decisão, as vítimas compreenderam o ato como insinuação de que fossem "cadelas". A sentença considerou a gravidade do fato, atualidade e imediação. Em 2022, o colegiado aceitou o recurso da empresa, que não teve de pagar férias proporcionais, nem 13° salário proporcional.

O caso foi executado e arquivado em novembro de 2023, mas a decisão foi publicada pela Justiça agora.