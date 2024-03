Crime organizado: rodízio transfere 14 presos entre penitenciárias federais

Com o objetivo de garantir o enfraquecimento dos líderes do crime organizado, 14 presos foram transferidos entre as cinco penitenciárias federais do país.

A ação ocorreu entre quinta-feira (14/3) e sexta (15) pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), por meio da Diretoria do Sistema Penitenciário Federal (DISPF).

Segundo a nota publicada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o remanejamento de presos no âmbito do Sistema Penitenciário Federal é uma medida importante para garantir o bom funcionamento.



O principal objetivo da ação é impedir articulações das organizações criminosas dentro dos estabelecimentos, além de dificultar e enfraquecer possíveis vínculos nas regiões onde se encontram as penitenciárias federais.

A movimentação dos internos faz parte da rotina das unidades. Por questões de segurança, a Senappen não divulga a localizações dos presos e outros detalhes desse tipo de operação.