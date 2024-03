Homem negro desmaia após levar 'mata-leão' de segurança do Metrô de SP

Um segurança do Metrô de São Paulo deu um golpe de mata-leão em um passageiro negro, que chegou a desmaiar e foi arrastado por funcionários para uma das catracas da Estação República, no centro da capital paulista.

Segundo testemunhas que acompanharam a cena, a confusão começou quando um passageiro pulou a catraca para não pagar a passagem. A vítima teria sido confundido com a pessoa que não pagou.

O segurança do Metrô abraçou o homem negro por trás e o imobilizou com um "mata-leão". Foi aí que a vítima desmaiou e foi arrastado no chão para ficar embaixo de uma das catracas.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que os passageiros que acompanharam a cena chamaram os seguranças de "racistas".

Procurado pelo Correio, o Metrô informou que vai "apurar o caso com rigor". "A Companhia não tolera qualquer forma de violência, seus funcionários são capacitados para o atendimento aos passageiros seguindo um rígido código de conduta. Se constatado qualquer desvio a esses princípios, os funcionários serão punidos", finaliza a nota.

Ao Correio, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que nenhuma ocorrência do caso foi registrada na Polícia Civil.