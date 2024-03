Onda de calor vai até quarta; DF terá temperatura acima da média

O Brasil enfrenta a terceira onda de calor do ano. Uma massa de ar quente vinda do Paraguai e da Argentina provocou, nesta semana, uma elevação de temperatura em parte do país, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. No Rio de Janeiro, as temperaturas bateram, neste domingo, mais um recorde: a sensação térmica chegou a 62,3°C na estação de Guaratiba, na Zona Oeste do município.

O recorde anterior havia sido a sensação de 60,1°C, no sábado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pelo menos cinco estados registraram temperaturas máximas 5°C acima da média: Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

No Distrito Federal, a previsão é de que a temperatura fique de 3°C a 4°C acima da média, nesta semana. De acordo com o meteorologista Cleber Sousa, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), hoje a manhã deve ser ensolarada, com muitas nuvens e pancadas de chuva no período da tarde. A temperatura vai estar entre 19°C e 32°C, com umidade do ar girando em torno de 35% a 40%. "Serão chuvas passageiras e isoladas com a temperatura subindo um pouco gradativamente no decorrer do dia", explica.

A bolha de calor que atinge o país ocorre quando uma área de alta pressão permanece no mesmo lugar por dias ou semanas, prendendo o ar quente. Essas massas de ar quente se expandem pela atmosfera, formam uma cúpula e desviam frentes frias. Com isso, os estados estão batendo recordes de temperatura para março neste fim do verão, principalmente no centro-sul do país.

Os termômetros da capital paulista registraram 34,7°C neste fim de semana. Essa foi a temperatura máxima da cidade para o mês de março desde o início da série histórica do Inmet, iniciada em 1943. A temperatura supera a máxima registrada anteriormente de 34,3°C, que foi medida em 14 e 15 de março deste ano e em 1º de março de 2012.

Em São Paulo, os termômetros também subiram e bateram recorde histórico do mês de março (foto: Miguel Schincariol/AFP)

Em Minas Gerais, a maior temperatura registrada em Belo Horizonte chegou na casa dos 35°C, a mais alta do estado neste ano, até o momento. Mais de 300 municípios estão sob alerta devido às altas temperaturas. Em Itabira, a máxima chegou a 37ºC.

Explicação

A onda de calor está relacionada ao fenômeno El Niño, de aquecimento das águas do Oceano Pacífico, e também ao aquecimento global do planeta. Para Carlos Sanquetta, Ph.D. em ecologia e manejo de recursos naturais e integrante do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), o fenômeno está sendo agravado pelas mudanças climáticas oriundas das ações humanas.

"Alguns estudos já indicam a ligação entre o aumento na frequência e intensidade dos efeitos dos fenômenos como El Niño e as mudanças climáticas causadas pela elevação das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera", destacou o pesquisador.

De acordo com Sanquetta, "a onda de calor é mais um duro lembrete da crise climática e da nossa responsabilidade em relação a ela". "Redução das emissões de gases de efeito estufa, remoção do excesso desses gases já presentes na atmosfera e ações de adaptação às mudanças do clima são imperativas e não podem mais ser adiadas", alertou.

A previsão é de que a onda de calor se estenda até quarta-feira, com a virada para o outono. Uma frente fria que chega ao país no mesmo dia causará tempestades no Sul do país, especialmente no Rio Grande do Sul. São esperadas rajadas de vento acima dos 70km/h, com a possibilidade também de queda de granizo.

As chuvas serão provocadas por novas áreas de instabilidade que se deslocam da fronteira do Uruguai. De acordo com o Inmet, os acumulados de chuva nos próximos dias podem superar os 200mms em áreas do centro e centro-oeste do Estado, e acima dos 100mm nas demais regiões e entre Santa Catarina e o Paraná. Em algumas capitais, pode haver queda brusca de temperatura.

Depois de uma temporada de superaquecimento, as águas do Pacífico devem ficar mais geladas do que o normal. Em meados de junho, o fenômeno El Niño será substituído por seu oposto, La Niña, que causará chuvas acima da média em parte da região Norte, na Bahia e em Minas Gerais. Na região Sul, que registrou enchentes recordes em algumas localidades influenciadas pelo El Niño, as chuvas agora devem ficar abaixo da média.