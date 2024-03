Último pedido: alemão tem velório em bar de Canoa Quadrada 'Cliente assíduo'

O alemão Gerhard Totzauer, 66 anos, teve seu último pedido atendido. Ele, que ficou conhecido como Geraldo, foi velado no Bar Caverna, local que frequentou por quase duas décadas. O bar fica da praia de Canoa Quebrada, no município de Aracati, no Ceará.

Geraldo nasceu na Alemanha, mas se mudou para o Brasil em novembro de 2006, alguns anos depois da inauguração do Bar Caverna. O alemão morreu devido a um câncer no pulmão, na última terça-feira (12/3), o velório ocorreu no dia seguinte.

No vídeo do velório, publicado pelo bar nas redes sociais, várias pessoas se reúnem no estabelecimento para se despedir do estrangeiro ao som de canções como Another Brick in The Wall, de Pink Floyd e O que é, o que é?, de Gonzaguinha.

"Geraldo Alemão iluminava as festas à fantasia com sua presença contagiante. Seu espírito alegre e criativo transformava cada evento em um verdadeiro conto de fadas. Hoje, enquanto nos despedimos com pesar, lembramos com carinho das memórias que ele deixou para trás", publicou o bar nas redes sociais.

Geraldo era ativo na vila de pescadores, região turística do estado. Durante a pandemia Geraldo ajudou a fundar um instituto chamado "Olho Protetor de Canoa", para ajudar a manter famílias que estavam prejudicadas financeiramente pelo isolamento social.

"Descanse em paz, querido Geraldo. Sua alegria e sua essência viverão para sempre em nossas lembranças", escreveu o bar na despedida.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bar Caverna Canoa Quebrada (@barcaverna)