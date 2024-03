Três adolescentes morrem após cabeça d'água atingir cachoeira

Três adolescentes morreram após uma cabeça d'água atingir uma cachoeira em Paranavaí, no estado do Paraná, no domingo (17/3). Pelo menos oito pessoas estavam no local quando o volume da água aumentou. Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas foram resgatadas e uma segue desaparecida.

Quando o Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local, encontrou os três adolescentes já sem vida. As buscas pela pessoa desaparecida seguem nesta segunda-feira (18/3).

Cabeça d'água é um fenômeno que ocorre quando o nível da água de um rio, lago ou cachoeira aumenta subitamento devido às chuvas. O Corpo de Bombeiros explica que este fenômeno é um risco principalmente para as pessoas que não conhecem o local e também não sabem reconhecer os sinais de uma cabeça d'água.

“Algumas orientações são importantes, como ouvir barulhos (estrondos) provenientes de algo como água, rochas e galhos em colisão e em turbilhonamento; mudança na cor da água; aumento do nível e velocidade de escoamento do rio em período de poucos segundos, bem como a chegada de detritos e sedimentos como folhas, galhos e ramos”, pontua o tenente Murilo de Oliveira.



“Para quem for praticar uma atividade como o boia cross, pedimos que utilizem o EPI adequado, como colete e capacete, para que esse equipamento forneça uma flutuação que permita que a pessoa brinque no rio, diminuindo assim o risco de afogamento. Aos demais banhistas, orientamos que procurem estar em um local movimentado e com a proteção de guarda-vidas”, finaliza o tenente.