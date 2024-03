Calor no Rio: sensação térmica bate mais um recorde e chega a 62,3ºC

O calor no Rio de Janeiro continua a atingir novos recordes. A cidade registrou, na tarde deste domingo (17/3), a sensação térmica de 62,3ºC na região de Guaratiba, na zona Oeste do município. O recorde anterior havia sido a sensação de 60,1°C ontem (16/3).

O registro do novo recorde na sensação térmica foi feito pelo Centro de Operações do Rio. O grupo de monitoramento das temperaturas e de sensações térmicas no rio de Janeiro é gerido pela prefeitura do município. A lista de recorde atual e dos registros anteriores foi publicada pelo perfil no X (antigo Twitter) do centro.

RIO BATE NOVO RECORDE DE SENSAÇÃO TÉRMICA NESTE DOMINGO (17/03)



Muito calor

O Rio de Janeiro vem batendo recordes históricos de sensação térmica. Às 9h deste domingo, a sensação térmica no bairro do Jardim Botânico, na zona sul do Rio, já alcançava 54,3ºC. Em Guaratiba e na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade, a sensação chegou a 53,2º e 51ºC, respectivamente. O Brasil enfrenta uma onda de calor influenciada por bolha de calor que se instalou no norte da Argentina e do Paraguai.

Também chamada de domo ou cúpula, a bolha de calor ocorre quando uma área de alta pressão permanece no mesmo lugar por dias ou semanas, prendendo ar quente. Essas massas de ar quente se expandem pela atmosfera, formam uma cúpula e desviam frentes frias.

BBB afetado

As altas temperaturas que atingem o Rio fizeram com que a produção do Big Brother Brasil alterasse uma regra do Castigo do Monstro. Enquanto os participantes MC Bin Laden e Fernanda cumpriam a missão no gramado da casa, sob o sol, a produção do programa anunciou que eles poderiam seguir o "castigo" na parte de dentro do imóvel, em frente ao telão onde o apresentador Tadeu aparece.

No momento em que a produção interveio, os dois participantes do programa cumpriam o castigo do Monstro vestidos com roupas pesadas que aumentava o desconforto provocado pelo calor na cidade maravilhosa. Fernanda e Bin foram escolhidos pelo anjo Matteus para cumprir essa pena.

Se proteja!

Dicas para proteger-se do calor:



Proteção, chapéu, protetor, camisa;



Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;



Se expor ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha; sensível e até com bolhas. Use protetor solar;



Use chapéus e óculos escuros;



Proteja as crianças com chapéu de abas;



Use roupas leves e que não retêm muito calor;



Diminua os esforços físicos e repouse frequentemente em locais com sombra, frescos e arejados;



Em veículos sem ar-condicionado, deixe as janelas abertas;



Não deixe crianças ou animais em veículos estacionados;



Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede.