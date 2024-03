Diretor de Ministério da Saúde é exonerado após denúncias em hospitais do RJ

O Ministério da Saúde exonerou Alexandre Telles do cargo de diretor do Departamento de Gestão Hospitalar (DGH), nesta segunda-feira (18/3). Em nota, a pasta afirma que “a mudança ocorre diante da necessidade de transformação na gestão do DGH”. O texto ainda cita que na última sexta-feira (15/3) foi criado o comitê gestor para “orientar e praticar atos de gestão relativos aos hospitais federais”.

Telles é professor de medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e tem mestrado e doutorado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Ele foi indicado pela própria ministra da Saúde, Nísia Trindade, para ocupar a função no ministério.

A troca na pasta ocorreu após veiculação de reportagem no Fantástico, da Rede Globo, no último domingo (17/3), denunciando situação precária nos hospitais federais do Rio de Janeiro. Nas imagens, é possível ver aparelhos médicos quebrados, caixas de materiais vencidos ou danificados, além de problemas na rede elétrica.

“O Ministério da Saúde reforça seu compromisso em estabelecer as ações necessárias e empenhar todos os esforços para a reconstrução e fortalecimento dos Hospitais Federais, para que toda a população do Rio de Janeiro tenha acesso à saúde pública de qualidade", reforça a nota enviada à imprensa.

Assumirá o departamento a atual superintendente do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, Maria Aparecida Braga, que acumulará as duas funções.