O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (18/3), quatro alertas que indicam chuvas fortes para quase todos os estados do Brasil. Os avisos valem até às 10h da terça-feira (19/3).

Dos quatro avisos, dois são laranjas, que sinalizam "perigo", locais em que o volume total de chuva pode chegar a 100mm em 24 horas, com ventos de até 100km/h. Um deles compreende o Amapá, Pará, Amazonas, Maranhão, Tocantins, Ceará, Mato Grosso e Rondônia.

Aviso laranja (foto: Inmet/Reprodução)

A outra região sinalizada com laranja, por sua vez, compreende o oeste da região Sul do país, atingindo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Aviso laranja (foto: Inmet/Reprodução)

Os dois outros alertas do Inmet são amarelos, que indicam "perigo potencial", ou seja, áreas nas quais o volume total de chuva pode chegar a 50mm em 24 horas, com ventos de até 60km/h. São 22 estados nessa situação, além do Distrito Federal.

Aviso amarelo (foto: Inmet/Reprodução)

Estão em áreas de perigo potencial: Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Aviso amarelo (foto: Inmet/Reprodução)

Onda de calor

O país atravessa uma onda de calor que deve durar até o dia 20 de março. Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul podem apresentar temperaturas 5ºC acima da média do período. Outras regiões, como o Norte e o Nordeste, podem apresentar temperaturas entre 3ºC a 5ºC acima da média.