Início do Outono traz frente fria e temporais para parte do Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta sobre a chegada de uma frente fria no Brasil, a partir desta quarta-feira (20/3). A mudança climática marca o início do outono com previsão de chuvas e queda nas temperaturas, nas Centro-Oeste região central do país, mas também em partes do Sul e Sudeste.

Segundo o Inmet, a frente fria avançará sobre o Sul do Brasil a partir da quarta-feira, intensificando as chuvas, especialmente no Rio Grande do Sul. São esperados acumulados significativos de chuva, podendo chegar a 80-100 milímetros em áreas do sul gaúcho.

Na transição entre a noite de quarta-feira e a manhã de quinta-feira, há possibilidade de temporais, acompanhados de queda de granizo em pontos isolados e rajadas de vento entre 70 e 80 km/h no Rio Grande do Sul. Segundo o instituto, ao longo da quinta-feira, esses temporais devem se estender para Santa Catarina e Paraná.

Na quinta-feira e na sexta-feira, a instabilidade pré-frontal deve resultar em fortes pancadas de chuva e temporais localizados nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Durante a sexta-feira e o sábado, o avanço da frente fria pelo leste da Região Sudeste pode provocar volumes de chuva em torno de 70 mm, com áreas mais pontuais podendo superar os 100 mm por dia, afetando regiões como Vale do Paraíba, litoral norte de São Paulo, sul e Zona da Mata de Minas Gerais, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo.

Quanto às temperaturas, prevê-se que as máximas diminuam ao longo da quinta-feira na Região Sul, especialmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e metade sul do Paraná, devido ao aumento da nebulosidade e das chuvas. Na sexta-feira, esse declínio nas temperaturas atingirá parte do Centro-Oeste e Sudeste, incluindo estados como Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso e de Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e centro-sul de Minas Gerais.

No Rio Grande do Sul e em áreas do sul e planalto sul de Santa Catarina, a sexta-feira começará com temperaturas mínimas ao redor de 6°C na região da campanha gaúcha. No sábado, as mínimas podem chegar a 4°C em pontos das serras gaúcha e catarinense, com a possibilidade de ocorrência do primeiro episódio de geada fraca do outono nessas áreas.

Para o fim de semana, espera-se um leve aumento nas temperaturas, especialmente na faixa leste das regiões Sul e Sudeste do país. O Inmet ressalta a importância de acompanhar as atualizações da previsão do tempo, pois mudanças significativas podem ocorrer nesta época de transição entre o verão e o outono.