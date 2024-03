ONU convida brasileiros a participarem da Hora do Planeta neste sábado

A Organização das Nações Unidas (ONU) realiza neste sábado (23/3), às 20h30, a "Hora do Planeta", um movimento mundial simbólico que objetiva conscientizar a sociedade sobre as mudanças climáticas. O ato consiste em apagar todas as luzes das casas por uma hora. No Brasil, entidades aderiram ao desafio e convidam a população a participar por meio das redes sociais.

A campanha de 2024 pede "uma hora à Terra", promovendo ações positivas para o planeta enquanto fazem algo que amam, além de apagar as luzes. Com a hashtag #ÉTempoDeRestaurar, a WWF-Brasil, responsável pela campanha no país, chama os brasileiros a combatarem o racismo ambiental, defendendo a justiça socioambiental, a restauração da natureza e a proteção das espécies.

“Não é possível cuidar do meio ambiente sem colocar as pessoas no centro das decisões. Para que mais e mais cidadãos estejam conectados e engajados na defesa da natureza, temos de compartilhar informações e conhecimento. Podemos aprender e compartilhar muito mais para agir. É hora de aliançar. Uma aliança de todos os povos pela vida. Queremos que as pessoas tenham conscientização e o sentimento de pertencimento”, declara Gabriela Yamaguchi, diretora de Engajamento da organização WWF-Brasil.

A Hora do Planeta nasceu em 2007 em Sydney, na Austrália. Aqui no Brasil, a ação acontece desde 2009, sob a coordenação do WWF-Brasil.

Turma da Mônica na Hora do Planeta

HQ da Turma da Mônica conta história da Hora do Planeta (foto: Divulgação)

A WWF-Brasil fez uma parceria com a Mauricio de Sousa Produções para lançar a história em quadrinhos Chico Bento em A Maior Hora do Planeta. O caipirinha fica ciente dos atuais desafios ambientais em um passeio e deixa claro a importância de conservar os recursos naturais do planeta. A revista é a nº 51 e pode ser adquirida nas bancas de jornal.