Chuva no ES: sobe para 19 o número de mortos; seis estão desaparecidos

Governador Renato Casagrande em Mimoso do Sul, um dos locais mais atingidos pelas chuvas no Espírito Santo durante o fim de semana - (crédito: Comunicação/Governo ES) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Subiu para 19 o número de mortos após as fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo. De acordo com boletim da Defesa Civil divulgado às 6h desta segunda-feira (25/3), 17 das mortes foram registradas em Mimoso do Sul e outras duas em Apiacá. Outras seis pessoas ainda estão desaparecidas em Mimoso do Sul.

O governo do Espírito Santo decretou situação de emergência na noite de sábado (23/3) em 13 cidades Pelo menos 5.200 pessoas estão desalojadas. Neste domingo (24/3), o governador do estado, Renato Casagrande (PSB), anunciou medidas de apoio às famílias e empreendedores atingidos pelo temporal.

Para esta segunda, a previsão do tempo aponta que trechos da região Sul e sul da Região Serrana terão até 70% de probabilidade para acumulados de chuva de 10mm a 30 mm. Nas demais regiões, as chances ficam entre 50 e 60% para 2mm a 10mm de chuva.



As chuvas também deixaram rastro de destruição no Rio de Janeiro. O estado registrou oito mortes, entre elas quatro da mesma família. Pelo menos 530 pessoas estão desabrigadas.