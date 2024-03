Sobe para 17 número de mortes no Espírito Santo após chuvas

Subiu para 17 o número de pessoas mortas vítimas das fortes chuvas no Espírito Santo. De acordo com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec), 15 foram registradas em Mimoso do Sul e 2 em Apiacá.

As fortes chuvas que começaram na sexta-feira (22/3), levaram o governador do estado, Renato Casagrande (PSB-ES) a decretar estado de emergência em 10 municípios. Neste domingo (24/3), o chefe do executivo estadual anunciou medidas de apoio às famílias e empreendedores atingidos pelo temporal.

Em coletiva de imprensa, Casagrande confirmou que vai liberar o Cartão Reconstrução, no valor de R$ 3 mil, para compra de itens que a família entenda como prioritários, como roupas, móveis e alimentos. Empreendedores devem contar com linhas de crédito especiais. Segundo o governo, serão investidos R$ 50 milhões para subsídio de operações junto ao Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) e ao Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes).

O estado conta ainda com a campanha ES Solidário para arrecadar doações de água mineral, cestas básicas, cobertores e kits de limpeza e higiene pessoal. Doadores podem entregar donativos de forma presencial ou ajudar com doações em dinheiro por meio de PIX disponibilizado pela ação.

Previsão do tempo

Para este domingo, a previsão da Defesa Civil é a de que em trechos da região Sul do Espírito Santo e sul da Região Serrana há a probabilidade de 60% para acumulados de chuva de 10 a 30 milímetros. Nas demais regiões, há chance de 60% para 2mm a 10mm em alguns trechos, sendo que pontos isolados podem acumular 10mm a 30mm de chuva.

Já na segunda-feira (25/3), trechos da região Sul e sul da Região Serrana terão até 70% de probabilidade para acumulados de chuva de 10mm a 30 mm. Nas demais regiões, as chances ficam entre 50 e 60% para 2mm a 10mm de chuva.

Mimoso do Sul, cidade do interior do Espírito Santo, já registrou o acumulado de 231,8mm de chuvas nas últimas 24 horas. O temporal que atingiu o sul do estado fez com que grande parte do esperado para o sábado inteiro fosse observado ainda pela manhã. No município, vários veículos foram arrastados pelo temporal, incluindo um caminhão do Corpo de Bombeiros.