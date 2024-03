O Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira (26/3) que irá ampliar o número de municípios brasileiros com vacina contra a dengue disponível. Somam-se 154 cidades às 521 já contempladas.



O novo lote de 910 mil doses da Qdenga, vacina contra a dengue, servirá para abastecer esses outros municípios. A distribuição deve iniciar ainda nesta semana. Além disso, há doses remanescentes nos 521 municípios que deverão ser redistribuídas.

De acordo com a pasta, até o momento, 534 mil doses foram aplicadas, com registro de aplicação confirmado na Rede Nacional de Dados em Saúde. Há ainda 700 mil doses, que já estão nos municípios que receberam as vacinas, que ainda não foram registradas no sistema, que podem não ter sido aplicadas ou ainda não constarem nos dados.

Cerca de 13 municípios não enviaram nenhuma informação sobre vacinação ainda. Por esse motivo, não se sabe quantas doses sobraram, mas a pasta acredita que o número deve ser pequeno. Parte delas vencem em 30 de abril. As doses serão remanejadas dentro do próprio estado em municípios que não tinham sido contemplados.

Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Acre e Bahia são os locais que deverão redistribuir doses que sobraram. As duas primeiras unidades federativas serão exceção no manejo, pois a primeira só tem uma cidade e a segunda foi contemplada em todo território.



Por isso, o que estiver sobrando de doses no DF e no MS será enviado ao Amapá. O motivo, segundo ministério, é que o estado tem poucos municípios e a população está concentrada na capital Macapá. Assim, a distribuição das doses é facilitada.