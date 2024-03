Chuvas: orçamento estima R$ 743 milhões para a reconstrução do Espírito Santo

Isabel Dourado e Marina Dantas*

O governo do Espírito Santo estima em R$ 743 milhões o custo de reconstrução da parte do estado destruída pelas enchentes e desmoronamentos, causados pelas fortes chuvas que vêm caindo desde a sexta-feira passada. Em reunião, ontem, com o ministro Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), o governador capixaba Renato Casagrande (PSB) apresentou um relatório detalhando as áreas nas quais serão aplicados os recurso federais.

Será necessário um investimento de R$ 275,3 milhões na reconstrução de 560 novas unidades habitacionais, além da reparação de quase 1,7 mil residências. Para a recuperação de vias, encostas, serviços de macrodrenagem e desassoreamento, o governo capixaba estima aplicar R$ 250 milhões — outros R$ 93,7 milhões seriam destinados à reabilitação de estradas vicinais e pontes rurais.

"É o primeiro levantamento que realizamos entre domingo e ontem (segunda-feira), pois foram os primeiros dias que conseguimos entrar nas cidades e apontar a necessidade de construção e reforma de casas populares — muitas ficavam às margens dos rios e foram danificadas ou levadas pela enxurrada. Construir moradia popular não é uma tarefa fácil, pois você tem que ter terreno, pois não é possível construir no mesmo local em que ficava", explicou Casagrande no encontro com o ministro, do qual a bancada capixaba no Congresso também participou.

Ajuda aos atingidos

O governador adiantou, no encontro, as medidas que serão tomadas inicialmente para diminuir as necessidades da população atingida. Segundo Casagrande, será liberado o Cartão Reconstrução — benefício de R$ 3 mil para aquisição de móveis, eletrodomésticos, roupas, alimentos, materiais de construção. Para as empresas e produtores rurais afetados, haverá isenção de ICMS para compra de máquinas e equipamentos, além da ampliação do prazo para pagamento do tributo em até 180 dias. Também será aberta uma linha especial de crédito de R$ 50 milhões para micros e pequenas empresas.

"É um passo para que a gente trabalhe no restabelecimento e na recuperação da nossa infraestrutura", frisou o governador.

O número de mortos pelas chuvas no Espírito Santo chegou, ontem, a 20 pessoas — o registro é de uma criança que não sobreviveu à enchente que deixou parte de Mimoso do Sul debaixo de água, e é o 18º óbito no município. São quatro os desaparecidos.

O número de desalojados no estado chega a 8.481 e grande parte deles está em Mimoso do Sul, Apiacá e Bom Jesus do Norte. De acordo com o boletim da Defesa Civil, nas últimas 24 horas foram registradas fortes chuvas nos municípios de João Neiva, Cachoeiro de Itapemirim e Rio Bananal.

*Estagiárias sob a supervisão de Fabio Grecchi Saiba Mais Brasil Sobe para 20 os mortos pelas chuvas no ES; governador pede ajuda federal

Sobe para 20 os mortos pelas chuvas no ES; governador pede ajuda federal Brasil Quem é o "Doutor Piroca", citado por Ronnie Lessa em delação sobre Marielle

Quem é o "Doutor Piroca", citado por Ronnie Lessa em delação sobre Marielle Brasil Sucuri gigante do Pantanal é encontrada morta em Bonito (MS)

Sucuri gigante do Pantanal é encontrada morta em Bonito (MS) Brasil Desembargador muda voto após insinuar que vítima de assédio era "sonsa"