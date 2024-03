Jornalista Gladstone Vieira Belo morre aos 77 anos no Recife

O jornalista Gladstone Vieira Belo morreu na noite desta quarta-feira (27/3), aos 77 anos de idade. Ele ingressou no Diario de Pernambuco na década de 1960 e chegou até ao cargo de vice-presidente do jornal, onde atuou até o ano de 2014.



Gladstone sofreu uma queda em casa e estava internado no Hospital Real Português há 12 dias, mas não resistiu e morreu, deixando a esposa Ana Lúcia Tavares. Gladstone era natural de Garanhuns, no Agreste, e estudou no Colégio Diocesano do município.

Gladstone com a esposa Ana Lúcia (foto: Arquivo Pessoal)

"Foi um dos grandes nomes do jornalismo pernambucano, com inteligência privilegiada e texto impecável. Dono de uma gentileza e hombridade invejáveis. Perde Pernambuco, o jornalismo brasileiro e eu um amigo querido", lamentou o jornalista Guilherme Machado, atual presidente do Correio Braziliense e ex-diretor executivo do Diario de Pernambuco. Gladstone era Condômino dos Diários Associados.

Gladstone também fez parte da Geração 65, um dos mais importantes movimentos literários do país. O grupo formou-se em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, por volta de 1964. A principio, o grupo recebeu o nome de "Grupo de Jaboatão", passando a ser conhecido como Geração 65 por sugestão do historiador Tadeu Rocha, que introduziu essa denominação em um breve artigo no Diario de Pernambuco.

Gladstone no lançamento do seu livro de poesias, 'Face Despid'a, em 1965, em Garanhuns (foto: Arquivo)

O grupo era formado, entre outros, por Alberto da Cunha Melo, Jaci Bezerra, José Luiz de Almeida Melo, Domingos Alexandre, Esman Dias, Marcus Accioly, Tereza Tenório, Lucila Nogueira, Janice Japiassu, Ângelo Monteiro, José Rodrigues de Paiva, José Carlos Targino, José Mário Rodrigues, Sérgio Moacir de Albuquerque, Paulo Gustavo, Raimundo Carrero, Maximiano Campos, Cyl Gallindo, César Leal, Arnaldo Tobias, Cláudio Aguiar, Fernando Monteiro, Gladstone Vieira Belo, Lourdes Sarmento, Marco Polo Guimarães, Marcos Cordeiro, Paulo Bruscky, Roberto Aguiar, Sebastião Vila Nova, Sérgio Bernardo, Almir Castro Barros, Laércio Vasconcelos, Tarcísio Meira César e Severino Figueira.

“Gladstone era o grande intelectual do Diario enquanto esteve na redação. Dele, recebia livros, cópias de artigos e tantos outros documentos que fizeram eu produzir minha dissertação de mestrado e minha tese de Doutorado, essa última dedicada a ele. É um jornalista que ficou marcado pela erudição e gentileza”, pontou o jornalista e historiador Tércio Amaral.

O velório será no Cemitério Morada da Paz, em Paulista.