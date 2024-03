Conheça o Tonelero, novo submarino da parceria entre Brasil e França

O Brasil lançou um novo submarino ao mar nesta quarta-feira (27/3). O projeto é uma parceria do governo do país com a França, no âmbito do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (ProSub). O flutuante foi batizado pela primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, de Tonelero.

A cerimônia de batismo e lançamento da embarcação contou com a participação dos presidentes dos dois países, Luiz Inácio Lula da Silva e Emmanuel Macron, no Complexo Naval e Industrial de Itaguaí (CNI), localizado no sul do Rio de Janeiro.

Mantendo a tradição do meio naval, Janja quebrou uma garrafa de espumante no casco do submarino. Trata-se de uma simbologia para transmitir sorte e proteção aos marinheiros

“Hoje, o Brasil se posiciona dentro de um pequeno grupo de países que dominam a construção de submarinos. O ProSub é o maior e mais importante projeto de cooperação internacional em assunto de Defesa do Brasil. Ele garante a soberania brasileira no nosso litoral; fortalece a indústria naval, com geração de emprego e renda; e promove o desenvolvimento do setor com muita inovação”, discursou o presidente Lula durante o evento.

A embarcação pesa 1.870 toneladas, tem 71 metros de comprimento e 6,2 metros de diâmetro. É o terceiro dos quatro Scorpène com propulsão convencional construídos nesta parceria. O quarto submarino deve ser lançado ao mar em 2025.

O submarino se move a uma velocidade de 37 km/h. Além disso, tem capacidade de ir a uma profundidade superior a 250 metros. Pode receber uma tripulação de até 35 pessoas, sendo oito oficiais e 27 praças.



O nome faz referência à ação da Marinha durante a Guerra do Prata e foi inspirado em uma manobra iniciada em dezembro de 1851 em que os navios da esquadra brasileira transpuseram, sob fogo pesado, o Passo do Tonelero, transportando tropas que desembarcaram na cidade argentina