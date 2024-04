No meio de um julgamento, no Fórum de São José do Belmonte, em Pernambuco, um homem interrompeu o rito do júri e disparou com uma arma de fogo contra o réu. Imagens da câmera de segurança captaram o momento de terror.

O réu foi ferido enquanto era julgado pela acusação de ter matado o pai do atirador. O caso ocorreu em 29 de novembro de 2023, no Fórum Dr. Geraldo Sobreira de Moura, mas as imagens só foram divulgadas pela Polícia Militar de Pernambuco na segunda-feira (1º/4). Segundo informações do portal g1, a Polícia Militar registrou a ocorrência como tentativa de homicídio.

O Correio contatou a PM de Pernambuco para buscar mais informações sobre o caso e aguarda respostas. O atirador foi preso em flagrante. Ele efetuou os disparos com um revólver calibre .38. A arma do homem também foi coletada pela polícia. O réu foi levado para o hospital e aguarda o novo julgamento em liberdade.