Na manhã desta terça-feira (9/4), a Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou, nas proximidades de Londrina (PR), um avião vindo do Paraguai com pasta base de cocaína.

De acordo com a FAB, a aeronave foi identificada na fronteira do Paraguai e do Mato Grosso do Sul e, ao ingressar no espaço aéreo brasileiro sem plano de voo, passou a ser monitorada pelo Comando de Operações Aeroespaciais e pela Polícia Federal.

Foi comunicado ao piloto o pouso obrigatório em Londrina, porém a aeronave não cumpriu e fez um pouso forçado em uma pista de terra, nas proximidades de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). O tripulante que estava a bordo foi detido e a carga, apreendida.