O contraventor José Caruzzo Escafura, mais conhecido como Piruinha, de 94 anos, será julgado no III Tribunal do Júri. O julgamento está marcado para esta terça-feira (9/4). Ele está preso em regime domiciliar acusado de homicídio qualificado desde dezembro do ano passado.

Ele, a filha Monalliza Neves Escafura e o PM Jeckeson Lima Pereira, o “Jeck”, são acusados do assassinato do comerciante de carros Natalino José do Nascimento Espínola, o “Neto”, em julho de 2021.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público à 3ª Vara Criminal da Capital indicou que o crime foi praticado por motivo torpe, como punição por uma dívida em dinheiro que o negociante tinha com o contraventor e a filha dele.

No fim de 2023, Piruinha sofreu uma queda no banheiro do presídio e, desde então, está preso com medidas cautelares em sua casa, devido a problemas de saúde.

A magistrada aceitou o pedido da defesa para que "Piruinha" participasse da sessão plenária por videoconferência após apresentar atestado médico em função dos problemas de saúde.

Piruinha é considerado o mais velho membro da cúpula a antiga cúpula do jogo do bicho do Rio de Janeiro. Sua história foi contada na série documental do Globoplay Vale o escrito.

Desde a década de 1970, quando da divisão territorial do Rio entre os principais banqueiros de bicho da cidade, Piruinha controlava o jogo nas regiões de Madureira, Cascadura, Abolição, Piedade, Inhaúma e Maria da Graça.

O contraventor estava entre os 14 bicheiros presos e condenados pela juíza Denise Frossard, da 14ª Vara Criminal, em 1993, por formação de quadrilha ou bando armado. Piruinha e os outros bicheiros receberam a pena máxima de seis anos.