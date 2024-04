Corpos são achados em barco à deriva por pescadores no Pará

Pescadores encontraram corpos dentro de um barco à deriva em um rio no Pará, neste sábado (13/4). O barco foi encontrado em uma área conhecida como "barra do Quatipuru", próxima à praia de Ajuruteua, em Bragança, cidade do nordeste do estado. Os pescadores filmaram o achado e disseram que irão rebocar o barco para o solo.

Ao Correio, a Polícia Federal disse que foi comunicado sobre os corpos e que foram iniciadas as apurações do caso, em conjunto com diversos órgãos de segurança pública. "Equipes da Polícia Federal no Pará estão a caminho da região. Peritos e papiloscopistas da sede da PF em Brasília estão a caminho do Estado e seguirão ao local", diz a nota. Segundo a PF, o principal objetivo é descobrir quem eram as pessoas no barco, usando protocolos de Identificação de Vítimas de Desastres (DVI). Ainda não se sabe a quantidade, nacionalidade e causa da morte das vítimas.

Ao g1, a Prefeitura de Bragança disse que a Defesa Civil municipal foi mobilizada, assim como o Corpo de Bombeiros. De acordo com delegado Alexandre Calvinho, da Delegacia de Bragança, o indicativo é que os corpos sejam de refugiados do Haiti. O local em que eles foram encontrados dá acesso ao Oceano Atlântico.

"Eles foram rebocados para a praia de Ajuruteua, e ninguém sabe, mas tudo indica que são refugiados do Haiti. Tá tudo muito no início, as informações ainda são preliminares. O IML foi acionado, Corpo de Bombeiros também. Vamos esperar as investigações no decorrer dessa semana", informou o delegado Alexandre Calvinho, da Delegacia de Bragança, ao O Liberal. Ao Correio a Polícia Civil do Pará disse que o caso é competência da Polícia Federal.