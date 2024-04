Dono de Porsche oferece ajuda de um salário mínimo para família de vítima

A defesa do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, dono e condutor de um Porsche que bateu contra um carro e vitimou um motorista de aplicativo em São Paulo na madrugada de 31 de março, ofereceu ajuda financeira à família da vítima do acidente. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Em petição incluída na quinta-feira (11/4) ao inquérito, a defesa de Fernando afirma que "dentro das dependências policiais e através da autoridade policial por meio verbal, se colocaram, junto ao advogado dos familiares da vítima, à disposição para as assistências necessárias, algo momentânea e prontamente rechaçado pelo nobre defensor ao argumento de que 'não era o momento'". Não foi especificado no texto quando a oferta foi realizada aos familiares da vítima, Ornaldo Viana, que morreu em decorrência da batida.



Uma nova oferta de ajuda financeira foi realizada, segundo os advogados do empresário, motivada pelas afirmações da família da vítima na imprensa de que sofre com dificuldades financeiras. A ajuda oferecida pela defesa de Sastre é de um salário mínimo por mês, ou seja, R$ 1.412.

"Sensíveis ao momento, reiteram aqui o manifesto intento colaborativo, com uma ajuda financeira mensal no importe de 1 salário-mínimo, ao qual se dispõem a depósito em conta a ser fornecida pelo defensor constituído dos familiares", informa o documento.

A petição ainda apresenta uma alegação da defesa de Fernando de que a família dele tem sido alvo de tentativas de extorsão nas redes sociais. Há, entre as provas apresentadas, a conversa de um homem que procura pela mãe do empresário e pede para falar com ela antes de ir à delegacia, pois seria testemunha do acidente.

A equipe jurídica do empresário expõe que, por conta de ser um caso com repercussão na mídia, testemunhas têm "comparecido de forma espontânea perante a autoridade policial, possivelmente com pleno conhecimento, através da mídia, dos depoimentos já prestados por testemunhas ouvidas no feito, o que pode gerar significativo prejuízo à investigação, bem como comprometer a lisura destes depoimentos".

O Correio entrou em contato com a defesa de Fernando Sastre e com a família de Ornaldo Viana para falar sobre a oferta do motorista da Porsche, mas não obteve resposta até o momento. O espaço segue aberto para possíveis manifestações.