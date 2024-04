Buscas por mergulhador desaparecido em Rio Verde são encerradas após 3 dias

As buscas por um mergulhador que desapareceu, na quinta-feira (11/4), na barragem no Rio Verdão, município de Rio Verde, 230 km distante de Goiânia, foram encerradas neste domingo (13/4) pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás. De acordo com os bombeiros, o encerramento foi em razão da complexidade da situação e o alto risco inerente a atividade subaquática no local.

O mergulhador sumiu quando prestava serviços de manutenção na barragem. Segundo os bombeiros, o corpo dele está preso em local de grande profundidade e turbilhonamento constante de água, o que impede a aproximação segura dos mergulhadores de resgate.



"Uma equipe de busca e salvamento permanecerá no local pelos próximos dias, monitorando a superfície do rio e áreas próximas a barragem no caso do corpo da vítima se soltar e ascender", disse o CBMGO. "O CBMGO se solidariza com a família da vítima e não poupará esforços para o desfecho satisfatório e seguro desta ocorrência", complementa a nota.

O Correio tentou contato com a empresa que o mergulhador prestava serviço, mas até o momento não obteve resposta.









