Vídeo: PF inicia ação para resgatar corpos encontrados em barco no Pará

A Polícia Federal realiza, neste domingo (14/4), uma ação para resgatar os corpos encontrados por pescadores em um barco à deriva em Bragança, cidade do nordeste do Pará. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF) investigam o que teria acontecido com as pessoas na embarcação.

Ainda não se sabe quantos corpos estão no barco, nacionalidade e nem o que teria acontecido com eles. O MPF informou que abrirá duas investigações. Uma será no âmbito cível, que será realizada pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, órgão do MPF para a defesa de direitos humanos. A outra será na esfera criminal, que foca em eventuais crimes cometidos e na responsabilização penal de autores.