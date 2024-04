Feira reúne mercado de turismo latino-americano em São Paulo

São Paulo — Nesta segunda-feira (15/4), teve início a World Travel Market Latin America (WTM), feira de turismo que une agentes de viagens, estudantes, investidores e turistas da América Latina. O evento acontece durante três dias em São Paulo, no Expo Center Norte, na zona norte da capital.

No pavilhão, é possível viajar pelo Brasil e pelo mundo ao passar por stands com exposições exclusivas de cada localidade. No primeiro dia de evento, estiveram presentes representantes de Itália, Israel, Egito, Guatemala, Barbados, Belize e de estados brasileiros como Pernambuco, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina.

Para quem visita, é uma oportunidade de conhecer destinos e fazer negócios. “É a primeira feira que eu venho neste estilo. Estou gostando bastante e é uma oportunidade de conhecer mais sobre o mercado”, afirma Vanessa Viana, estudante de Gestão em Turismo na Faculdade de Tecnologia de São Paulo (Fatec).

Outra estreante nas feiras de turismo, Andressa Sereno tem uma agência de viagens e considerou a presença na feira muito produtiva. “É uma feira bem interessante, tem bastante destinos e fornecedores diferentes. Achei uma oportunidade bem boa para conhecer e ampliar os negócios”.

Do outro lado dos balcões, os expositores apresentam os destinos para o público, uma oportunidade para fomentar o turismo em sua região. “Fazia anos que não participávamos da feira. E as pessoas sentiram falta! De manhã, as pessoas nos disseram: ‘Guatemala! Estão aqui, que bom!’. Para nós é muito importante para incentivar o turismo em nosso país”, ressaltou Mariana Torres, assessora do Ministério do Turismo da Guatemala.

Participe

World Travel Market Latin America (WTM)

15/4 a 17/4

Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333, São Paulo (SP)