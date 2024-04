Oito capitais devem registrar queda na temperatura neste final de semana

Oito capitais brasileiras devem registrar a menor temperatura do ano nos próximos dias, como resultado da frente fria que atinge o Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país, segundo dados da Climatempo. A frente fria responsável pela queda nas temperaturas nos próximos dias se formou na terça-feira (16/4) entre o Brasil, o Uruguai e a Argentina.

Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Curitiba (PR), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Vitória (ES) e Campo Grande (MS) têm previsão de uma queda em até 10 graus nos termômetros durante o fim desta semana.

Na Região Sul, o frio acentuado é previsto entre os dias 17 e 20 de abril e poderá gear na serra do Rio de Grande do Sul, de Santa Catarina e do sul do Paraná. Na região Sudeste, as quedas da temperatura ocorrerão entre 18 e 20 de abril e na Região Centro-Oeste, entre os dias 17 a 20 de abril.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Curitiba, por exemplo, os termômetros devem registrar mínimas de 10°C. Nos últimos dias, as mínimas vinham ficando na casa dos 17°C.

Apesar de atuar de forma mais intensa no Sul, os efeitos da massa de ar frio devem ser sentidos também no Sudeste e no Centro-Oeste, com o avanço gradual da frente fria pelo interior do país.

Em Brasília a queda de temperatura deve ser suave entre sexta (19) e sábado (20), de acordo com o instituto.