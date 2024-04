BBB 24: Paulo Ricardo rompe silêncio sobre abraço que não deu em Davi

O cantor Paulo Ricardo se pronunciou pela primeira vez sobre a polêmica envolvendo seu show dentro do "BBB 24". Acontece que o artista foi detonado nas redes sociais, após ignorar o abraço de Davi Brito e cumprimentar apenas os outros brothers.

Por meio de uma publicação no Instagram, Paulo Ricardo comemorou o encerramento de mais uma edição do BBB 24. "Mais uma edição chegou ao fim, suscitando paixões e discussões, com sangue, suor e lágrimas, e eu gostaria de parabenizar a todos os participantes deste intenso BBB 24, e em especial o grande vencedor desta edição, Davi", iniciou o cantor.

Em seguida, o artista desejou coisas boas ao campeão desta edição e comentou sobre o abraço que não deu no baiano. "Que sua estrela continue a brilhar e a conquistar vitórias como a de hoje!", disse ele, que continua. "Pra você Davi, que tantas vezes me emocionou cantando o tema do programa, deixo aquele abraço, que sem querer acabei não dando, mas que certamente não faltarão oportunidades para fazê-lo, e um brinde! Saúde e sucesso!".

Nos comentários, internautas elogiaram o texto feito pelo Paulo Ricardo. "A gente não esperava menos de um cara como você", escreveu um fã. "É um dos poucos cavalheiros da música brasileira. Parabéns pela atitude querido Paulo", disparou outro seguidor.

Vale ressaltar que Davi Brito, de 21 anos, foi coroado o vencedor da 24ª edição do Big Brother Brasil com 60,52% dos votos. Ele desbancou outros 25 concorrentes nos 100 dias do programa. Matteus ficou com o segundo lugar (24,5%) e Isabelle em terceiro (14,98%).