Homem amarrado e amordaçado é morto a tiros na Grande BH

Um homem amarrado e amordaçado foi morto a tiros na noite dessa terça-feira (16/4), em uma mata do bairro Viena, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o relato de testemunhas, três homens com os rostos cobertos desceram de um carro preto e retiraram do interior do veículo a vítima. Os suspeitos ainda gritaram para as pessoas próximas correram, pois iriam desovar a vítima no local.

As testemunhas, então, saíram correndo sem olhar para trás. Logo depois, o grupo ouviu disparos de arma de fogo e o barulho de um carro arrancando em alta velocidade.

O corpo foi encontrado com as mãos amarradas e com um pano tampando a boca. A perícia constatou três disparos na orelha da vítima, além de diversas perfurações pelo corpo, sem precisar a quantidade exata de tiros.

Os suspeitos e o carro usado por eles não foram localizados. Uma casa próxima ao local do crime tem câmera de segurança que registrou o carro preto passando pela rua.

A vítima, que não foi identificada, aparentava ter 18 anos, segundo a Polícia Militar. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).