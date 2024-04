Vídeo flagra assalto a Silvia Poppovic em São Paulo

Um vídeo feito por câmeras de monitoramento mostra o momento em que a jornalista e apresentadora Silvia Poppovic é assaltada no bairro Higienópolis, zona oeste de São Paulo, no domingo (14/4).

A gravação mostra Silvia caminhando quando é atacada pelas costas. Ela cai no chão e o ladrão tenta arrancar um anel da mão da jornalista. Ele consegue pegar o objeto e foge em seguida. Silvia, por sua vez, levanta e corre na direção oposta, para procurar ajuda.

Um dia após o ocorrido, a apresentadora publicou um vídeo em suas redes sociais em que fala sobre o ocorrido. "Ele me deu um chute nas pernas e me derrubou no chão. Com uma mão, ficava me estrangulando e, com a mão que ele tinha solta, ele começou a puxar o anel", detalhou.

Segundo Silvia, ela voltava de uma festa de aniversário nas proximidades quando o assalto ocorreu. "Você sai de uma experiência dessas completamente destruída e vulnerável. Eu não consigo me conformar que São Paulo está ficando cada vez pior".