Funkeiro de 20 anos morre afogado ao gravar vídeo para redes sociais

O funkeiro Diego Kauã Oliveira Santos, de 20 anos, conhecido como MC Dieguin Md, morreu afogado na represa Salto Grande, em Americana (SP). O acidente ocorreu na terça-feira (16/4). Segundo a Polícia Civil, Diego gravava um vídeo para as redes sociais quando se afogou.

Uma testemunha disse que Mc Dieguin estava dentro de uma caixa d'água antes de cair na represa, conforme o boletim de ocorrência registrado na madrugada de quarta-feira (17).

"Testemunhas que estavam junto a vítima tentaram salvar o jovem, sem sucesso. Acionaram então o Corpo de Bombeiros, que não conseguiu resgatar o homem com vida. O BO foi registrado como morte suspeita no 4ºDP de Americana, onde foi requisitado laudo pericial e segue para investigações do ocorrido", afirmou em nota a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP).

De acordo com informações do g1, horas depois da morte do funkeiro, um jovem que se identificou como irmão dele fez uma postagem para narrar o acidente e agradecer o apoio dos fãs. "Queria dizer para vocês muito obrigado pelo apoio que vocês sempre deram a ele. Ele era uma pessoa que me motivava sempre, a ser semelhante a ele, a buscar sucesso, não desanimar, correr atrás do meu sonho. Meu irmão me apoiou muito, muito, muito nessa vida, e eu tenho certeza que ele está num bom lugar", disse.

Mc Dieguin tinha 121 mil seguidores no Instagram antes de morrer, onde tinha compartilhado postagens com amigos comendo açaí, com a promessa de que faria uma transmissão ao vivo em seguida. Agora, o perfil do jovem conta com mais de 132 mil seguidores.

O velório de MC Dieguin foi realizado na manhã desta quinta-feira (18/4) no Cemitério Municipal de Paulínia (SP).