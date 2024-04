Adolescente de 13 anos morre após sofrer agressões em escola de SP

Um adolescente de 13 anos morreu, na última terça-feira (16/4), uma semana depois de dois colegas terem pulado sobre as costas dele dentro de uma escola estadual em Praia Grande, no litoral paulista.

O pai de Carlos Teixeira Gomes Ferreira Nazara denunciou ao jornal O Globo que o filho foi vítima de bullying e que não se tratou da primeira agressão que o adolescente sofreu na escola.

De acordo com Julisses Fleming, pai do garoto, o filho lhe contou que estava de costas para dois colegas enquanto conversava com outro colega. Porém, os dois adolescentes mais velhos roubaram um pirulito e começou uma discussão, que resultou na dupla pulando em cima de Carlos.

Ao voltar da escola, o adolescente reclamou de dores nas costas e falta de ar. O pai o levou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Praia Grande mais de uma vez, mas ele foi liberado. O Correio entrou em contato com a secretaria de Saúde de Santos em busca de um esclarecimento, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

Os sintomas de Carlos se intensificaram na segunda-feira (15/4), uma semana após a agressão. Julisses decidiu levar o filho à UPA Central de Santos, onde foi internado e entubado. Na terça-feira, ele foi transferido para a Santa Casa de Santos e morreu em decorrência de três paradas cardiorrespiratórias.

Ainda segundo O Globo, o pai do adolescente alegou ter solicitado uma reunião com a diretora da escola, mas não foi atendido. O Correio entrou em contato com a secretaria de Educação de Santos em busca de um esclarecimento. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.

Ao Correio, a secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que investiga a morte do adolescente. "A equipe do 1º DP de Praia Grande realiza diligências dos fatos para esclarecer o caso, registrado como morte suspeita, com apoio da Diretoria de Ensino de São Vicente", completa.

A SSP ainda afirmou que a secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) lamenta profundamente o falecimento do estudante e "abriu uma apuração preliminar interna do caso. Uma equipe do Conviva, incluindo psicólogo, foi colocada à disposição da escola para acolhimento e orientações aos estudantes e comunidade".