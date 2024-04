Dengue: 11 estados têm vacinas perto do vencimento, diz Nísia

Recomendação do Ministério da Saúde é exclusiva para as vacinas que vencem em 30 de abril - (crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil)

O Ministério da Saúde anunciou, nesta quinta-feira (18/4), uma medida para evitar o desperdício de doses de vacina contra a dengue que estão prestes a vencer. Durante coletiva de imprensa, a ministra Nísia Trindade informou que 11 estados têm estoques de vacinas contra a dengue com prazo de validade até 30 de abril e, por isso, vão ampliar, temporariamente, a faixa etária para a imunização.

Inicialmente, a orientação do governo federal é estender a oferta das doses para crianças e jovens com idade entre 6 e 16 anos. No entanto, em caso de necessidade, essa estratégia poderá ser aplicada até o limite etário especificado na bula da vacina, abrangendo dos 4 anos até os 59 anos. Originalmente, o público-alvo prioritário abrange a faixa de 10 a 14 anos, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Ainda não há dados específicos sobre o quantitativo por municípios, pois a distribuição dos imunizantes é realizada pela pasta às unidades federativas. A ministra enfatizou, na coletiva, contudo, que a política da Saúde é “não permitir o desperdício” e disse que a recomendação é exclusiva para as vacinas que vencem no fim do mês.

Minas Gerais e São Paulo foram destacados como os estados que possuem o maior número de doses perto do vencimento entre as 11 UFs. E algumas secretarias de Saúde, como as do Distrito Federal, da Bahia e do Goiás, já divulgaram a mudança na faixa etária para a imunização.

Completam a lista Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Norte, embora a ministra não tenha detalhado o número exato de doses que estão prestes a expirar em cada estado.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro