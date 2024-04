Em Campo Grande (MS), um homem deu uma “voadora” nas costas de um guarda de trânsito após receber uma multa. No vídeo, é possível ver que o oficial caminha por uma calçada quando o autor do golpe corre na direção dele. As imagens foram capturadas por uma câmera de segurança na tarde de quinta-feira (18/4).

Segundo informações da Prefeitura de Campo Grande, obtidas pelo portal Uol, o homem levou multa no valor de R$ 195,30 por estacionar em uma faixa zebrada com o alerta do carro ligado. O Correio entrou em contato com a Prefeitura e com a Guarda Civil Metropolitana (GCM) para mais informações, em caso de resposta. o texto será atualizado.

Após dar a voadora, o homem cai no chão. O guarda de trânsito vai em direção a ele e dá pontapés. Nesse momento, chega uma terceira pessoa, que tenta apartar a briga. Em seguida, aparece um guarda civil, que imobiliza o agressor.

Veja o momento: