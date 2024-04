Robinho completa primeiro mês preso; veja rotina do ex-jogador

O ex-jogador da Seleção Brasileira e do Santos, Robson de Souza, conhecido como Robinho, completou neste domingo (21/4) um mês de prisão na Penitenciária 2 de Tremembé, no Vale do Paraíba, em São Paulo.

O atleta cumpre pena de nove anos pelo crime de estupro coletivo cometido contra uma mulher albanesa na Itália em 2013. Robinho divide cela com outro detento e recebe visitas aos finais de semana.

As visitas podem ocorrer nos sábados e domingos durante o horário padrão da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), das 8h às 16h.

O detento tem livre acesso às atividades educativas e esportivas dentro da penitenciária, como partidas de futebol, oficinas de teatro e inglês, ações religiosas, ensaios musicais e sessões de filmes. Além disso, ele está inscrito em uma lista que organiza as vagas de trabalho na unidade.

Quando chegou à penitenciária, Robinho esteve em regime de observação durante os primeiros dez dias de prisão. Sozinho em uma cela de 8m², o ex-atleta ficou em período de adaptação e avaliação pela equipe da penitenciária.

O local custodia detentos de outros casos de repercussão nacional, como Alexandre Nardoni, condenado pela morte da filha Isabella; Cristian Cravinhos, preso pelo envolvimento no homicídio do casal Richthofen; e Lindemberg Alves, condenado pela morte de Eloá Pimentel.

A assessoria de imprensa de Robinho fez uma publicação nas redes sociais, na quarta-feira (18), na qual afirma que o ex-atleta é inocente e teve seus direitos violados.