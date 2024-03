Robinho está em Tremembé, onde passou 1ª noite preso

Preso na noite da quinta-feira (21/3), o ex-jogador Robson de Souza, o Robinho, foi encaminhado para o complexo penitenciário em Tremembé, em São Paulo. Lá, ele passou a primeira noite preso e deve cumprir toda a pena de nove anos de prisão por estupro coletivo.

A prisão no Brasil ocorreu após a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aceitar o julgamento feito na Itália, que condenou o ex-jogador a nove anos de prisão, e permitir o cumprimento da pena no país.

A defesa de Robinho chegou a pedir um habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal (STF), que solicitava a liberdade do jogador até ser julgado um recurso feito ao próprio STF sobre a decisão do STJ, mas o pedido foi rejeitado pelo ministro Luiz Fux.

Com isso, o pedido de prisão foi expedido e Robinho foi preso no apartamento dele em Aparecida, bairro de Santos. Antes de ser encaminhado ao presídio, passou por audiência de custódia e fez exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

Penitenciária 2, onde ficará Robinho, é conhecida por presos famosos

Conhecido como P2 de Tremembé, a Penitenciária 2 do complexo penitenciário, para o qual Robinho foi levado, é conhecido por abrigar réus e condenados de crimes que causaram grande comoção nacional, como Alexandre Nardoni, Cristian Cravinhos e Lindemberg Alves. O local também já recebeu Edinho, filho de Pelé.

É possível trabalhar na unidade, já que o presídio tem fábricas de carteira e cadeiras escolares, fechaduras, entre outros produtos.