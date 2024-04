Uma pessoa morre e oito ficam feridas em ataque à tiros em festa em BH

Avenida Coronel Durval de Barros, onde o atentado ocorreu, em Ibirité, na Grande BH. Veículo prata com atiradores fugiu - (crédito: Reprodução/Google StreetView)

Uma pessoa morreu e oito ficaram feridas durante uma festa comunitária em Belo Horizonte (MG). Segundo testemunhas, uma pessoa passou de carro, atirando contra um grupo de cerca de 150 pessoas que participavam de um evento comunitário em Ibirité, na Grande BH, na madrugada de domingo (21/04).

De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o atentado ocorreu pouco antes das 3h, na Avenida Coronel Durval de Barros, Bairro Durval de Barros, durante um evento chamado Academia Cultural, que reunia cerca de 150 pessoas.

Um veículo não identificado passou pela avenida e disparou uma rajada de tiros nas pessoas da rua, visando um homem de 27 anos que morreu no local, mas atingiu ainda oito pessoas, a maioria na região das pernas, canelas, panturrilha e pés, segundo a PMMG.

Fontes policiais afirmam que há uma linha que investiga que o atentado seja motivado por disputas entre traficantes da Vila Ideal, favela sob domínio mais explícito do tráfico da Grande BH.

O homem morto sofreu oito ferimentos a bala nas costas e na nuca. O pai dele compareceu ao local e acompanhou os trabalhos da perícia criminal.

Foram feridos cinco homens, de 21, 21, 25, 29, 31 anos e três mulheres de 36, 31 e 19 anos. Eles foram socorridos pelo Samu e até pelas viaturas da PMMG para o Hospital regional de Contagem e para o Hospital Regional de Ibirité.

Em meio ao evento, as pessoas só perceberam o atentado quando as vítimas já estavam sendo atingidas, Segundo a PMMG, as testemunhas disseram que foi tudo muito rápido, que achavam que os disparos se tratavam de pirotecnia e não souberam identificar sequer o veículo, dizendo que era de cor prata, mas que poderia ser um VolksWagen Gol ou um Hyundai HB20. O atirador seria um homem alto de roupas brancas.