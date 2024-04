'Prefiro comer ovo e ter paz na minha vida', diz Davi Brito

Campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, concedeu entrevista ao Fantástico da TV Globo e deu detalhes sobre a nova vida como milionário. Ele faturou o prêmio de R$ 2,92 milhões do programa, valor total que, somado a outros ganhos no jogo, chega a cerca de R$ 3,7 milhões. Antes do reality, o baiano de Salvador, era motorista de aplicativo e sonhava em cursar faculdade de Medicina.

O relacionamento com a comerciante Mani Rego foi um dos tópicos da vida pessoal tratados durante a participação no dominical já que, desde a vitória do participante, as especulações sobre os rumos da relação tomaram conta das redes sociais.

Na última semana, Mani fez uma publicação onde lamentou estar se atualizando sobre o status do próprio relacionamento através de entrevistas do então companheiro. No programa Mais Você, de Ana Maria Braga, horas depois de vencer o reality, Davi destacou que Mani seria sua namorada, uma contradição com relação a outras declarações dadas dentro da casa onde o jogador se referia à mulher como esposa.

"Procurei ela várias vezes. O fato que eu falei sobre estar se conhecendo é porque um ano de namoro ainda não é nada. A gente está namorando, o período de conhecimento, depois a gente vai noivar. É isso que eu quero", afirmou.

Questionado sobre a hipótese de estar buscando se afastar de Mani para evitar uma provável divisão de bens, Davi negou a especulação e disse que "prefere comer ovo e ter paz do que muito dinheiro e tanta perturbação".

Neste domingo, Davi, que já havia feito um post direcionado para a então companheira, retornou as redes sociais em uma nova publicação onde demonstrou ter vontade de encontrar a mulher pessoalmente. "Peço perdão se não agi da melhor maneira e por ter te magoado. Estou tentando acertar e me adaptar a essa nova realidade", disse.

Na entrevista, o campeão ainda falou sobre a representatividade enquanto um homem negro conquistando espaço.

"Eu sou um jovem que vim da periferia, né? De lá de Salvador, do bairro de Cajazeiras. Dar essa virada de chave faz eu me sentir representando milhões de negros que existem nesse país. E mostra que a gente também pode chegar ao topo. Que a gente também pode conseguir conquistar nossos objetivos e sonhos. A gente pode lutar por isso", afirmou.

Foi o voto do público que definiu a entrada de Davi, na dinâmica do puxadinho. Ao longo do programa, ele esteve envolvido em conflitos com outros brothers e se viu como alvo direto de grande parte da casa. Para ele, o momento mais difícil do jogo foi quando a sister Leidy jogou suas roupas dentro da piscina. "Quando me vi entrando na água me senti invadido, aquilo não se faz com ninguém", relembrou.

Na entrevista, foi confirmada a produção, pelos estúdios Globo, de um documentário sobre a história do campeão, que ainda não tem data para ir ao ar.