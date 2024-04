Avião faz pouso forçado em rodovia do interior de SP; veja vídeo

Um avião de pequeno porte experimental realizou um pouso forçado na tarde deste domingo, 21, na Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP 342), em São João da Boa Vista, cidade a 245 km ao norte da capital paulista, perto da divisa com Minas Gerais, de acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB). Não há registro de feridos.

Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver a aeronave pousando na rodovia. Ela bate em uma placa de sinalização, mas não atinge nenhum veículo.

VÍDEO mostra avião fazendo pouso forçado em rodovia após pane no interior de SP



Aeronave Pitts Experimental teria sofrido uma falha no motor na tarde deste domingo (21), segundo a Polícia Rodoviária. Ninguém se feriu. pic.twitter.com/svLiigxcfy — Não FOI ACIDENTE (@OficialNFA) April 21, 2024

Não há informações sobre a causa da pane no motor. Também não foram dados detalhes sobre as cidades de origem e destino do avião.

Conforme a FAB, investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), localizados em São Paulo, foram notificados, sobre a ocorrência envolvendo a aeronave experimental, sem marca e matrícula.

A ocorrência segue em investigação pelo Cenipa. Não há registros de feridos, embora a ocorrência tenha assustado quem passava pela rodovia no momento do pouso no meio da pista. O fato foi compartilhado por internautas nas redes sociais.