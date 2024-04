Brasil alcança menor taxa de pobreza desde 2012, aponta estudo

A taxa de pobreza no Brasil caiu em 25 estados e no Distrito Federal em 2023, atingindo seu menor nível desde o início da série histórica em 2012 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Um estudo do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), do Ceará, concluiu que a pobreza e a pobreza extrema no Brasil chegaram, no ano passado, ao menor patamar desde 2012. Em comemoração, ao número, autoridades compartilharam o dado em suas redes sociais nesta quarta-feira (24/4).

Na comparação de 2022 e 2023, a taxa de pobreza do Brasil caiu de 31,6% para 27,5% — o menor valor desde 2012. Em 2023, o país tinha cerca de 59 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza. Assim, mais de 8,5 milhões de indivíduos saíram da pobreza no último ano.

Já a taxa de extrema pobreza diminuiu de 5,9% para 4,4% entre 2022 e 2023, também menor valor em 11 anos. Aproximadamente nove milhões viviam abaixo da linha da extrema pobreza em 2023. O valor significa que mais de três milhões de indivíduos deixaram a miséria no Brasil no último ano.

Governo celebra



O estudo foi publicado no último dia 19 de abril, mas só ganhou repercussão nesta quarta, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desejar "bom dia" na rede X, antigo twitter, compartilhando a notícia de que a pobreza havia diminuído. "Começando mais um dia de trabalho com notícia boa. Menor taxa de pobreza da série história", escreveu.

O ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias, respondeu ao chefe do Executivo. "Bom dia, presidente! Por aqui vamos seguir trabalhando para diminuir cada vez mais a pobreza e combater a fome! Vamos juntos", publicou.