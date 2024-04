A estudante de medicina Larissa Moraes de Carvalho, de 31 anos, vive em estado vegetativo desde março de 2023, após fazer uma cirurgia ortognática, para corrigir mordida cruzada e mandíbula, na Santa Casa de Juiz de Fora (MG). Depois da operação, a jovem teve uma parada cardiorrespiratória e entrou em coma.

A cirurgia era recomendada a Larissa por dentistas desde que ela adolescente, de acordo com a mãe da jovem, Maria Cristina de Carvalho. "Ela tinha a mastigação, mas os dentes de trás não tinham contato com o que ela comia. Ela evitava comer carne, porque alguns dentes não encontravam o alimento, e era difícil mastigar. Sem contar que esse problema pode causar bruxismo, perda óssea, etc", disse ao Uol.

Depois de três anos de preparação, a cirurgia ocorreu em 16 de março de 2023. Segundo a descrição da família de Larissa, ela chegou ao quarto do hospital depois do procedimento já desacordada. Quando questionavam os profissionais, os familiares não recebiam respostas sobre o que aconteceu na cirurgia. A jovem teria ficado 17 minutos em parada cardiorrespiratória antes de ser atendida, alega a família, o que teria levado a um grave quadro de lesão cerebral.

"Ela não está se comunicando. Em alguns momentos, ela até busca fonte sonora. A gente chama, ela vira o pescoço, e olha. Tem horas que parece que está em outro mundo. Tem momentos mais presentes, com o olhar. Ela não mexe, não se movimenta", contou a mãe de Larissa.

Larissa Moraes vive em estado vegetativo um ano após a cirurgia (foto: Instagram/Reprodução (@larissamoraess))

Os pais da jovem tentaram conseguir acesso às imagens das câmeras de segurança do hospital, inclusive com ordem judicial. A resposta da direção da Santa Casa foi de que as imagens prescreveram.

A família então fez uma denúncia ao Ministério Público de Minas Gerais, que determinou a abertura de uma investigação pela Polícia Civil do estado. Ao Correio, o MPMG informou que "instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias do fato. A Delegacia responsável já colheu depoimentos e está realizando diligências para apuração plena do caso."

Neste ano, Larissa foi transferida para casa, onde precisa de cuidados 24 horas. Procurada pelo Correio, a Santa Casa de Juiz de Fora alegou que vai se pronunciar apenas nos autos do processo.

"Neste momento extremamente delicado, gostaríamos de expressar nossa mais profunda solidariedade à família da paciente. Entendemos a angústia e a preocupação que acompanham essa situação. Por fim, a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora informa que, uma vez instaurada ação na Justiça, em respeito ao devido processo legal, o hospital não fará quaisquer comentários sobre o caso fora dos autos judiciais", informa a nota.

