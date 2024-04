Tutores de animais organizam protestos em aeroportos do país após morte do cão Joca

Joca, de quatro anos, morreu no transporte feito pela Gollog, após passar oito horas no porão da aeronave - (crédito: Reprodução/jfantazzini)

Tutores de animais organizam ao menos 14 protestos em aeroportos e praças públicas neste fim de semana, após a morte do golden retriever Joca, de quatro anos, por erro logístico da Gol. As principais manifestações estão marcadas para este domingo (28/4).

Os grupos pedem melhorias no sistema de transporte aéreo de animais, especialmente no porão de bagagens das aeronaves. A morte de Joca mobilizou governo e parlamentares, que cobraram explicações da companhia e regras mais duras. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) investiga o caso.

O cão Joca, de quatro anos, morreu no transporte feito pela Gollog. Ele deveria ter ido do Aeroporto de Guarulhos (SP) para Sinop (MT) com o tutor, João Fantazzini, mas seguiu para Fortaleza. Ao voltar a Guarulhos, chegou morto. O animal ficou oito horas na aeronave, enquanto o trajeto original seria de apenas duas horas e meia.

A divulgação dos protestos ocorre nas redes sociais e em grupos de WhatsApp.

Também viralizou hoje um vídeo feito pela página Sexteto 4 Patas, no Instagram, em homenagem a Joca. No vídeo, vários cãezinhos e um gato foram filmados com placas no pescoço, escritas: "Não somos bagagem. Somos o amor da vida de alguém. Justiça pelo Joca!" A página cobra ainda que a Gol seja responsabilizada.







A Gol, por sua vez, disse que foi “surpreendida” pelo falecimento do cão e se solidarizou com a família. A companhia aérea também suspendeu por 30 dias o transporte de cães e gatos nos porões de suas aeronaves. “A companhia está oferecendo desde o primeiro momento todo o suporte necessário ao tutor e a sua família. A apuração dos detalhes do ocorrido está sendo conduzida com total prioridade pelo nosso time”, disse a empresa, em nota.

Confira os locais com manifestações programadas

Sábado (27)

Curitiba (PR), no Aeroporto Afonso Pena

Santos (SP), no Emissário Submarino

Domingo (28)

Brasília (DF), Aeroporto JK

Rio de Janeiro (RJ), no Aeroporto Santos Dumont

São Paulo (SP), no Aeroporto de Congonhas

São Paulo (SP), no Aeroporto de Guarulhos

Porto Alegre (RS), no Aeroporto Salgado Filho

Campo Grande (MS), no Aeroporto Internacional de Campo Grande

Natal (RN), no Parque ecológico Capim Macio



Salvador (BA), no Aeroporto Luis Eduardo Magalhães



Confins (MG), no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte

Recife (PE), Praça Min. Salgado Filho

Manaus (AM), Aeroporto Internacional de Manaus

Macapá (AP), no Aeroporto Internacional de Macapá