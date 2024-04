Prazo para realização de exame toxicológico de motoristas termina terça

Segundo levantamento feito pela Senatran, 3,4 milhões de condutores das categorias C, D e E ainda não o fizeram o exame - (crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil)

O prazo para realização do exame toxicológico de motoristas termina na próxima terça-feira (30/4). Por isso, a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) voltou a notificar, via Carteira Digital de Trânsito (CDT), os condutores das categorias C, D e E que ainda não regularizaram a situação.

Além disso, a Senatran criou uma página na qual os motoristas podem consultar se precisam ou não fazer o teste. Para saber se é necessário realizar o exame toxicológico basta acessar o site, clicando neste link, e seguir os seguintes passos:

Informar CPF, data de nascimento e data de validade da Carteira Nacional de Habilitação nos espaços informados;

Clicar no botão “Prosseguir”;

Imediatamente, o usuário será conduzido para uma tela com detalhamento de prazos, vencimentos e alertas.

Segundo levantamento feito pela Senatran, 3,4 milhões de condutores das categorias C, D e E ainda não o fizeram o exame. Cabe ressaltar que, para esses grupos, o teste é obrigatório.

A não realização do exame dentro do período estabelecido é considerada infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 1.467,35 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).