Zema diz ter determinado 'tolerância zero' com invasões de terra

O governador Romeu Zema (Novo) disse, em discurso neste sábado (27/4) ter determinado "tolerância zero" em relação a eventuais invasões de terra em Minas Gerais. A declaração foi dada na abertura da 89ª ExpoZebu, no Parque Fernando Costa, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, que contou com ministros de Lula e o governador cearense, que é do PT.

“Minas é referência em segurança. A Faemg (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais) tem a missão de comunicar à nossa Polícia Militar imediatamente sobre qualquer invasão de terra. A determinação é tolerância zero. Não queremos ninguém perturbando a vida do produtor rural”, afirmou Zema no evento, que teve a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), e dos ministros de Lula Carlos Fávaro (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e Alexandre Silveira (Minas e Energia), além dos governadores do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil).

O governador de Minas também disse que a sua gestão proporcionou avanço na regularização fundiária rural. “Sei que a maioria aqui (presentes na abertura da ExpoZebu 2024) são grandes produtores, mas temos dado dignidade para aquele micro e pequeno produtor que nunca conseguiu regularizar a sua propriedade e nunca teve acesso ao crédito rural. Temos todos os anos batido recordes nesse processo, o que fortalece e dá mais oportunidade para o homem do campo”, complementou.

A ExpoZebu, promovida pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), é considerada a maior feira zebuína do mundo. A expectativa é que 400 mil pessoas passem pelo evento deste ano, que vai até o dia 6 de maio. Serão 35 comitivas internacionais, com 700 estrangeiros.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que esteve em Minas na sexta-feira (26/4), não participou do evento. Lula está em São Paulo, de acordo com a assessoria de imprensa da Presidência. Antes de chegar ao estado, os dois gestores protagonizaram um ruído público. De acordo com o Palácio Tiradentes, Zema não foi convidado para participar da agenda de Lula. O fato foi negado pelo Palácio do Planalto. Em Uberaba, o mineiro não citou os últimos acontecimentos.

Já o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, destacou o crescimento do país e os avanços liderados pelo presidente Lula e criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado político de Zema. "Passamos por momentos difíceis - durante o governo Jair Bolsonaro (PL) -, retrocedendo nos biocombustíveis. O biocombustível, que é a grande solução de preço dos nossos produtos agrícolas, vinha sendo deploradamente deixado de lado. Agora, retomamos o crescimento da mistura do biodiesel, que já podia estar em B15, saiu de B10 e tivemos grande sucesso desse setor, que tem como principal função a unidade. Isso, independente de viés ideológico, partidário e de quem está governando", afirmou.

ExpoZebu 2024



A edição deste ano da feira conta com 2.520 animais que participarão dos julgamentos entre os dias 28 de abril e 4 de maio. A programação também inclui o 2º Congresso Mundial de Criadores de Zebu (COMCEBU), o 44º Torneio Leiteiro, 38 leilões, 8 shoppings de animais, palestras educativas, workshops práticos, demonstrações ao vivo voltadas ao impulsionamento da eficiência e produtividade porteira adentro.

Além disso, há atrações para todos os públicos, como a tradicional Feira de Gastronomia e Alimentos de Minas, a 39ª Mostra do Museu do Zebu e shows. As atrações principais serão Simone Mendes, Bruno & Marrone, Hugo & Guilherme, Maiara & Maraísa, César Menotti & Fabiano, Matheus & Kauan, Clayton & Romário, João Bosco & Vinícius, Murilo Huff e a banda de pagode Menos é Mais.

O Parque Fernando Costa estará aberto para visitação durante os dias de feira das 7h30 às 22h. Especialmente neste sábado, os visitantes poderão degustar pipoca e algodão doce gratuitamente no período da manhã.