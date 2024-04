Inmet alerta para onda de calor em seis estados brasileiros

Um aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para onda de calor que deve se estender por três a cinco dias a partir deste sábado (27/4). O alerta laranja, que indica perigo, aponta que seis estados brasileiros devem ser afetados com o fenômeno, são eles: Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e praticamente todo o território do Mato Grosso do Sul.

O Distrito Federal não aparece na área afetada.

De acordo com o Inmet, o fenômeno climático pode gerar aumento de até 5ºC em relação à média. Em caso de risco, a orientação é ligar para a Defesa Civil, que atende pelo número 199.