Vídeo: Recém-nascido engasga e é salvo por bombeiro em Minas

Um bebê, com 24 dias de vida, foi salvo por militares do batalhão do Corpo de Bombeiros de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, depois de engasgar na noite dessa sexta-feira (26/4).

Segundo os militares, a mãe da criança estava amamentando quando percebeu que o filho se engasgou com o leite. A mulher saiu para procurar ajuda e um casal que passava de carro a levou até a unidade do Corpo de Bombeiros.

Toda a ação dos bombeiros foi gravada pelo circuito interno de segurança, que mostra a chegada da vítima e o pronto atendimento da guarnição.

Os militares utilizaram a manobra de Heimlich. Essa técnica envolve colocar o bebê inclinado de cabeça e barriga para baixo e realizar batidas nas costas para desprender o objeto das vias aéreas.

Após o êxito no primeiro atendimento, os sinais vitais do bebê foram monitorados e a vítima foi encaminhada para o Hospital de São Vicente de Paulo.